الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

برنامج "فرصة" ينظم ملتقى توظيف للشباب بمحافظة الشرقية

فرصة
فرصة

ينظم برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، ملتقى توظيف للشباب بمحافظة الشرقية، وذلك بالتعاون مع مشروع منظمة العمل الدولية "تشغيل الشباب في مصر" ووزارة القوى العاملة، ومحافظة الشرقية. 

 توظيف 31 مستفيدا

وأعلن البرنامج عبر موقعه الإلكتروني، عن توظيف 31 مستفيدا من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، في أحد مصانع الملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة، حيث شمل التوظيف التوقيع على أوراق العمل واستلام العقود.

تكافل وكرامة

ويستهدف البرنامج 70% من المستفيدين ببرنامج “تكافل وكرامة”، كما يستهدف 30% من المرفوضين الذين تقدموا للبرنامج وثبت عدم استحقاقهم ومدرج بياناتهم في قواعد بيانات الوزارة، بالإضافة إلى استهداف 5% من الأشخاص ذوى الإعاقة وذوي الهمم.

ويعمل البرنامج فى محافظات “الفيوم - بني سويف - أسوان - البحر الأحمر - الوادي الجديد – شمال سيناء - جنوب سيناء - مطروح - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية – البحيرة - الدقهلية - قنا”، حيث يرتكز على تمكين القادرين عن العمل اقتصادياً وتأهيلهم بما يتطلبه سوق العمل من مهارات مهنية وحرفية.

التمكين الاقتصادي

ويعد برنامج فرصة آلية من آليات وزارة التضامن الاجتماعي  للتمكين الاقتصادى، ويهدف لدعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل في الاندماج في سوق العمل والاستقلال الاقتصادي من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة في التدريب أو الحصول على وظيفة أو تأسيس أنشطة إنتاجية ناجحة أو الدخول في مشروعات عبر سلاسل القيمة لمساعدتهم في الانتقال من المساعدات إلى الإنتاج المستقل ماليًا واقتصاديًا، ويهدف أيضا إلى تكوين شبكة من الخدمات والأنشطة تعمل على تعزيز روح العمل والإنتاج.

 وحدات 

يعمل برنامج فرصة على تاسيس عدد من الوحدات منها:-

-تصنيع المخبوزات.

-مناحل العسل.

-تصنيع أكياس بلاستيك.

- إعادة تدوير منتجات الورق.

-تصنيع اللوف الطبي.

-تصنيع الملابس الجاهزة.

الاشخاص ذوي الاعاقة الاستقلال الاقتصادي أشخاص ذوي الإعاقة الشباب في مصر العمل الدولي العمل الدولية برنامج الدعم النقدي

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