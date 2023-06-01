الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانيء
موانيء

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 793 شاحنة و107 سيارات، حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 349 شاحنة و91 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 444 شاحنة و16 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس بينما تغادر السفينتين أمل والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى أمل، القاهرة والحرية وغادرت السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع و269 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا وآيلة وبريدج.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2315 راكبا بموانيها.

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