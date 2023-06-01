رئيس "أخميم الجديدة" يتفقد مشروع استكمال تنفيذ 288 وحدة

قام المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، بتفقد مشروع استكمال تنفيذ 288 وحدة سكنية "إسكان اجتماعي" بتكلفة 52 مليون جنيه حيث تجاوزت نسبة الإنجاز العينى 75%، لافتاَ إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، وكذا أعمال الواجهات الخارجية للعمارات ومتوقع الانتهاء من المشروع قريباً، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية ومشروعات الاسكان الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس مصطفى هارب رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، مشروع تنفيذ ملعب خماسي على مساحة ٨٦٠٠ م٢ تقريباً، حيث إن نسبة الإنجاز العينى بالمشروع تجاوزت ٧٠ ٪.

وبحسب بيان لوزارة الإسكان اليوم، تابع المهندس مصطفي هارب، استكمال تنفيذ 20 عمارة " إسكان اجتماعي " تضم 480 وحدة سكنية، حيث تم الاستلام الابتدائي للعمارات وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام بالمشروع.

واجتمع المهندس مصطفى هارب، بالشركات العاملة بالمدينة لدفع عجلة العمل وبحث جميع معوقات التنفيذ وسبل حلها بالمشروعات الجارية بالمدينة، حيث ضم الاجتماع مسئولي شركات المرافق والإسكان والخدمات العاملة بالمدينة، والجهاز، بهدف وضع برامج زمنية مكثفة لدفع عجلة العمل وتذليل العقبات.

وأكد المهندس مصطفى هارب رئيس الجهاز، ضرورة المتابعة اليومية والعمل بشكل متواصل ومكثف على مدار اليوم لإنهاء المشروعات فى المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه، وضرورة تكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة العمل بمشروعات المرافق والطرق ومراعاة جودة تنفيذ مشروعات الإسكان الجارية بالمدينة طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.

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