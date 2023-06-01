مصرع 9 أشخاص وإصابة 4 فى تفحم ميكروباص على الطريق الأوسطى بأكتوبر

شهد الطريق الأوسطي بالجيزة حادثا مروعا عقب تفحم سيارة ميكروباص بالكامل، ما أدى إلى مصرع 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين، بحسب مصدر أمني.

وتلقى رجال الحماية المدنية بالجيزة إخطار بحريق أدى لتفحم ميكروباص أجرة بالكامل علىالطريق الأوسطي أمام مشروع أبناء الجيزة بأكتوبر.

وتم الدفع بسيارة إطفاء وجارٍ السيطرة على الحريق وحصر الضحايا، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين ومحاولة إسعافهم وبيان وجود وفيات من عدمه.

وبإخطار اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة أمر باستعجال التحريات حول الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.