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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 1 يونيو 2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

دعاء وأذكار الصباح يقرأها المسلمون بصورة يومية للتقرب إلى الله وتحصينهم، لذا يهتمون دائمًا بالبحث عن صيغ جديدة لدعاء الصباح لترديدها خاصة في وقت الصباح فهو من أفضل الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء.

وتعرض الدستور في التقرير التالي دعاء وأذكار الصباح  الخميس 1 يونيو 2023.

دعاء الصباح 

من دعاء الصباح.. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. 

اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

 ربى إنها ساعة الفجر اللهم إنا ننتظر منك فرجًا قريبًا يريح قلوبنا ويبكي عيوننا فرحًا فبشرنا يا الله. 

اللهم يا فاتح الأبواب ومنزل الكتاب وجامع الأحباب يا الله ارزق أحبتي رزقا كالأمطار يا الله.

 اللهم اجمع أحبتي بكل من يحبون، وهوّن عليهم كل صعب. اللهم اجعل أيام أحبتي عيدا، ويومهم سعيدا، وعمرهم مديدا يا الله، واجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. 

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اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود أن تكتب لنا الخير في هذا اليوم. يا الله يا رحمن يا ودود، يا راحم الشيخ الكبير يعقوب، يا غافر ذنب داود، يا كاشف ضر أيوب، يا منجّي إبراهيم من نار النمرود، يا من ليس له شريك، ولا معه مقصود، يا من لا يخلف عن الموعود أسألك أن ترزقنا السعادة والفرح في هذا اليوم.

 اللهم بارك لي في أولادي ووفقهم لطاعتك وارزقني برّهم.

اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ. إذا قالَ حينَ يُمسي فماتَ دخلَ الجنَّةَ - أو: كانَ من أَهْلِ الجنَّةِ - وإذا قالَ حينَ يصبحُ فماتَ من يومِهِ مثلَهُ).

 

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دعاء أذكار الصباح أدعية الفجر وقت الفجر يستجاب فيها الدعاء

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