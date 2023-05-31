الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الإفتاء" توضح حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء إن برُّ الوالدين مطلوب على الدوام،  ولا ينحصر في حال دون حال، ولا في زمان دون آخر، وهو مطلوب حال حياتهما وبعد موتهما.

أضافت دار الإفتاء، الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن من صور بر الوالدين بعد انتقالهما زيارة قبرهما؛ لعموم قول النبي (صلى الله عليه وسلم): «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً» رواه أبو داود، وفي خصوص زيارتهما قال (صلى الله عليه وسلم): «مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَوْ أَحَدِهِمَا، فَقَرَأَ عِنْدَهُمَا أَوْ عِنْدَهُ يس، غُفِرَ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ آيَةٍ أَوْ حَرْفٍ».

أوضحت الإفتاء أن من صور بر الوالدين أيضًا بعد وفاتهما، قراءة القرآن لهما، والأحاديث في ذلك صحيحة صريحة.
 

دار الافتاء زيارة القبور حكم زيارة قبر الوالدين قراءة القرآن بر الوالدين

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