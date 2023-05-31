محافظة أسوان تبحث رفع قيمة تعويضات متضرري حريق كوم أمبو لـ 40 ألفاً

قال محمد حسن، المتحدث باسم محافظة أسوان، إن قوات الحماية المدنية نجحت في السيطرة على حريق كوم أمبو بعدما تدخلت سيارات الإطفاء سريعًا لاحتواء الحريق، والذي أسفر عن إلحاق الضرر بـ18 محل تجاري وعمارة سكنية بالقرب من تلك المحلات.

حريق أسوان

وأكد محمد محسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن محافظ أسوان تواصل مع وزارة التضامن من أجل مضاعفة التعويضات من 20 ألف جنيه لـ 40 ألفًا، وتلك التعويضات سوف يتم منحها للمتضريين بعد أن تنتهي النيابة من الإجراءات القانونية للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية بهذا الأمر.

المتضررين من الحريق

وتابع:" المحافظ وجه بعمل سوق تجزئة كبيرة بمدينة كوم أمبو، بعد هذا الحريق، وهذا السوق هدفه تجمعة المحلات العشوائية في منطقة واحدة آمنة".

واستطرد:" المحافظ أكد أنه لازم نتخلص من المواقف العشوائية في كوم أمبو، علشان نتجنب تكرار هذا الحدث مرة أخرى".