الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محافظة أسوان تبحث رفع قيمة تعويضات متضرري حريق كوم أمبو لـ 40 ألفاً

حريق أسوان
حريق أسوان

قال محمد حسن، المتحدث باسم محافظة أسوان، إن قوات الحماية المدنية نجحت في السيطرة على حريق كوم أمبو بعدما تدخلت سيارات الإطفاء سريعًا لاحتواء الحريق، والذي أسفر عن إلحاق الضرر بـ18 محل تجاري وعمارة سكنية بالقرب من تلك المحلات.

حريق أسوان 

وأكد محمد محسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن محافظ أسوان تواصل مع وزارة التضامن من أجل مضاعفة التعويضات من 20 ألف جنيه لـ 40 ألفًا، وتلك التعويضات سوف يتم منحها للمتضريين بعد أن تنتهي النيابة من الإجراءات القانونية للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية بهذا الأمر.

المتضررين من الحريق 

وتابع:" المحافظ وجه بعمل سوق تجزئة كبيرة بمدينة كوم أمبو، بعد هذا الحريق، وهذا السوق هدفه تجمعة المحلات العشوائية في منطقة واحدة آمنة".

واستطرد:" المحافظ أكد أنه لازم نتخلص من المواقف العشوائية في كوم أمبو، علشان نتجنب تكرار هذا الحدث مرة أخرى".

متحدث أسوان محمد محسن حريق أسوان صدى البلد على مسئوليتي

الأكثر قراءة

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

"حياة كريمة" تطلق محاضرات مراجعات الثانوية العامة في السويس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم التاني 2023 عبر موقع الرسمي للوزارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

لواء.حمدى البطران

الثقافة بعد يناير 2011

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة