غدًا.. انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمعرض الأعمال الخضراء بالأقصر

تنطلق، غدًا، بمحافظة الأقصر فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء والذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "منظمة اليونيدو مشروع النمو الأخضر الشامل بمصر" بإقليم جنوب الصعيد على مدى يومين، وذلك في إطار تعزيز دور المنظمة لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر بصعيد مصر، والذى بدأ منذ عام 2014.

يشهد الجلسة الإفتتاحية للفعاليات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والسفير هشام بدر المنسق الوطنى لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزير مفوض عمرو هزاع ممثل وزارة التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد والدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد معتمد، مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي ممثل وزارة البيئة، ودعاء سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة وأحمد رزق نائب ممثل اليونيدو ومسئول مكتب اليونيدو الإقليمى فى مصر وميشال هرارى نائب رئيس مكتب التعاون الدولى بسفارة سويسرا فى مصر.

ويشارك فى الفعاليات التى تعقد تحت رعاية وزارتى التجارة والصناعة والبيئة، ممثلين عن عدد من الشركاء الاستراتيجيين، منها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك الأهلى المصرى والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز تنمية الصعيد ومركز تحديث الصناعة وغرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات المصرية.

يأتي تنظيم هذه الفعالية تتويجًا للنجاح الكبير الذى حققته الدورة الأولي من مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء الذي تمت إقامته في جنوب الوادي في يوليو الماضى، وحضره أكثر من 200 مشارك، حيث من المستهدف أن تجتذب دورة هذا العام أكثر من 1000 زائر، كما يأتى إقامة مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء لعام 2023 فى إطار مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE) والذى تنفذه المنظمة بتمويل من حكومة سويسرا ممثلة فى الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وبرعاية كل من مِّزارع (الراعى البلاتينى للمعرض) وكل من البنك الأوروبى للاستثمار وMF strategy (الراعى الذهبى للمعرض)، بالتعاون مع شريك التنمية الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (جى آى زد)، فضلاً عن الدعم التقنى للمعرض من خلال كيمونكس مصر للاستشارات وبتنفيذ من شركة كونسبت.

ويستهدف مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء فى دورته الثانية تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع، وتعزيز الميزة التنافسية في مصر، وذلك للنهوض بهذا القطاع لتحسين المنتج المصري والمساهمة في الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاجية، وخلق فرص عمل مع الحفاظ على البيئة في نفس الوقت.

ومن خلال جميع التدخلات اللي نفذها مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر وبقيادة شركائه، كان للمشروع أثر إيجابي على أكثر من 4,100 شخص، و400 شركة ناشئة وقائمة، و 295 من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الوسيطة، اعتبارًا من أبريل 2023.

كما سيدعم المعرض الحوار المستدام من الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاعات الاقتصاد المعنية مع الممولين ومقدمي خدمات تطوير الأعمال، من خلال حضور حصري للعارضين في قاعة التواصل والتشبيك، وعقد اجتماعات ثنائية معهم.