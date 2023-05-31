استفسر من رونالدو عن الدورى السعودى.. انتقال بنزيما لاتحاد جدة "وشيك"

أفادت تقارير صحفية أن الفرنسي كريم بنزيما، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، اقترب بشدة من إتمام اتفاقه مع نادي اتحاد جدة السعودي بشأن الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتقدم اتحاد جدة بعرض لبنزيما خلال الأيام الماضية للحصول على خدماته في صفقة انتقال حر، خاصة أن عقد اللاعب مع ريال مدريد ينتهي بنهاية شهر يونيو المقبل وهو ما يمنحه الحرية للتوقيع لأي نادٍ، طالع تفاصيل عرض اتحاد جدة لبنزيما من هنا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن الاتفاق بات وشيكًا بين الطرفين، مشيرة إلى أن اللاعب لم يخبر ريال مدريد بقراره النهائي بعد، لكن على الرغم من ذلك فإنه وضع قدمًا ونصف في الدوري السعودي.

وأفادت آس أن بنزيما تواصل مع زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو لسؤاله عن الدوري السعودي والحياة في المملكة.

ومن المنتظر أن يوقع بنزيما على عقد مدته سنتين مع اتحاد جدة، وسيحصل على راتب سنوي قدره 100 مليون يورو خالية من الضرائب.

والتقطت عدسات الكاميرات المتواجدة خارج الفالديباس، مقر تدريبات ريال مدريد، كريم بنزيما أثناء خروجه رفقة وكيل أعماله، مؤكدة التقارير التي تحدثت عن عقده جلسة قبل مران الفريق اليوم مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي.