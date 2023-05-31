رومانو: مانشستر سيتى يبدأ مفاوضات التعاقد مع كوفاسيتش

فتح مانشستر سيتي الانجليزي خطًا للمفاوضات مع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لاعب وسط فريق تشيلسي الانجليزي، لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب كوفاسيتش ضمن صفوف تشيلسي منذ انتقاله من فريق ريال مدريد معارًا في صيف 2018 قبل تفعيل شرط الشراء في صيف العام التالي.

وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس المختص بالانتقالات، أن مانشستر سيتي بدأ المفاوضات للتوقيع مع كوفاسيتش خلال الانتقالات الصيفية المقبلة؛ مشيرًا إلى أن المناقشات الإيجابية بدأت مع بيئة اللاعب خلال الأيام الماضية للاتفاق على الشروط الخاصة.

ولعب كوفاسيتش 37 مباراة بقميص تشيلسي خلال الموسم الجاري، وسجل هدفين وصنع مثلهما لزملائه في الفريق.

وأكد رومانو أن نادي تشيلسي منفتح على رحيل كوفاسيتش كجزء من ثورة وسط ملعب الفريق، وأن المحادثات ستتواصل قريبًا بين اللاعب ومانشستر سيتي.

وبدأ كوفاسيتش مسيرته ضمن صفوف فريق إبلسبيرج النمساوي وانتقل من صفوفه لفريق الشباب بنادي لاسك لينز، ثم رحل لنادي ديناموز زغرب في نفس المرحلة العمرية وتدرج حتى صعد للفريق الأول في أكتوبر 2010 ثم رحل لفريق إنتر الإيطالي في يناير 2013، ثم انضم لصفوف فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2015، وأعير من ريال مدريد لفريق تشيلسي في صيف 2018 قبل أن يكمل انضمامه نهائيًأ في صيف العام التالي.

ومنذ انضمامه لتشيلسي لعب كوفاسيتش 221 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 15 لزملائه في الفريق، كما شارك في مجمل مسيرته في 491 مباراة وسجل 24 هدفًا وصنع 45 لزملائه.