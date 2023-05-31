الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 27 طن قمح قبل ترويجها في أبوقرقاص

ضبط قمح بهدف الأحتكار
ضبط قمح بهدف الأحتكار بأبوقرقاص بالمنيا

نجحت حملة مكبرة بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا، في ضبط 27 طن قمح بدون تصريح من مديرية التموين بهدف الاحتكار.

وتم اتحاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وتوريدها للشون والصوامع. 

قاد الحملة تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، بالتعاون مع ادارة التموين ومباحث التموين بمركز ابوقرقاص وتحت إشراف عماد محمود نائب رئيس المركز والمدينة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة للمزارعين والموردين على حرصه على المتابعة اليومية لتوريد المحصول حتى الانتهاء من موسم الحصاد، مشيرًا إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالمحصول، وأنها لا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم . 

وشدد رئيس المركز على ضرورة مراعاة الضوابط والشروط التخزينية حفاظاً على الكميات الموردة من الأقماح مؤكدا على المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد.

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المنيا ضبط 27 طن قمح بهدف الأحتكار بأبوقرقاص توريدها للشون والصوامع الحكومية عماد محمود نائب رئيس مركز أبوقرقاص تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

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