الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عيد الأضحي 2023.. أمير كرارة يداعب جان رامز فى "البعبع" (فيديو)

كرارة
كرارة

يواصل النجم أمير كرارة تصوير مشاهده في فيلم "البعبع"، لإنهاء جميع المشاهد استعدادًا لخوض سباق موسم عيد الأضحى.

ويشارك الطفل جان رامز فى الفيلم حيث روج لدوره فى العمل من خلال حسابه على موقع الفيديوهات الشهير إنستجرام، من خلاله طرحه تريلر للعمل.

وظهر “جان رامز” خلال الفيديو برفقة بطل العمل أمير كرارة وهما يجسدان أحد المشاهد الكوميدية.

وداعب “كرارة” نجله في كواليس العمل، وضربه "بالشبشب" ثم قام باحتضانه وحمله فى مشهد كوميدي نال اعجاب المشاهدين.

كما ظهر جان رامز مع أمير كرارة على البوستر الرسمي للعمل، ومن المقرر أن يجمعهما العديد من المواقف خلال أحداث الفيلم.

ويصور أمير كرارة حاليًا مشاهد العمل بمنطقة وسط البلد، وازدحم لوكيشن التصوير بجمهور ومحبي أمير كرارة ليلتفوا حوله مطالبين التقاط صور تذكارية برفقته، وهو ما حرص عليه نجم العمل بصدر رحب.

يطرح فيلم "البعبع" بطولة النجم أمير كرارة في موسم عيد الأضحى المقبل، ليدخل المنافسة مع العديد من الأفلام المنتظر عرضها فى الموسم.

وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

أمير كرارة النجم أمير كرارة بمنطقة وسط البلد هاني سرحان تحى عبد الوهاب حمد صلاح حسني حى عبد الوهاب

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