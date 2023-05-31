اجتماع بين كريم بنزيما وفلورنتينو بيريز في مقر تدريبات الريال

أكدت تقارير إعلامية عقد اجتماع في الوقت الحالي بين الفرنسي كريم بنزيما،ـ مهاجم ريال مدريد وفلورنتينو بيريز رئيس النادي، لمناقشة مستقبل اللاعب مع الفريق.

وينتهي عقد كريم بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وتلقى بنزيما عرضًا من اتحاد جدة السعودي مقابل 200 مليون يورو لمدة موسمين، فيما ذكرت تقارير صحفية أنه يقترب من الرحيل عن ريال مدريد.

وأوضحت شبكة “جول” الإسبانية أن بنزيما تواجد في مقر مدينة ريال مدريد الرياضية “فالديبيباس”، قبل 3 ساعات ونصف من مران الفريق استعدادًا لمواجهة أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.

وذكرت الشبكة أن بنزيما تواجد مبكرًا في النادي، لعقد اجتماع مع بيريز، بخصوص العرض المُقدم من اتحاد جدة، ومناقشة مستقبله سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل.

ومن المنتظر أن يكشف كريم بنزيما عن قراره الخاص بمستقبله مطلع الأسبوع المقبل، مع اقترابه من الرحيل عن النادي الإسباني.