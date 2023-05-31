الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شرطة النقل: ضبط 1650 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

شرطة النقل
شرطة النقل

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1650 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، داخل مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، خلال 24 ساعة.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه كل واقعة على حدة، وأخطرت النيابات المختصة التي تولت التحقيقات.

شرطة النقل والمواصلات مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية وزارة الداخلية

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