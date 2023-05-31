توريد 351 ألف طن قمح محلي بنسبة 77.3% في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم 2023، والتزام المحافظة بتنفيذ كل تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إلى إن اجمالي ما تم توريده حتى صباح الأربعاء، لشون وصوامع المحافظة وكذا المنقولة للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة من المحافظات الأخرى وأقماح الإكثار (التقاوي) بلغ 351 ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2023، وبلغت نسبة التوريد حتى الآن 77.3% من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 302415 فدان، وذلك من خلال 38 مركز تجميع بالمحافظة بسعة تخزينية تبلغ 619 طنًا.

ووجّهت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ على ضرورة تقديم الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام البالغ 453 ألف طن نظرًا لأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي هام فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق؛ لمتابعة مدى الالتزام بالقرارات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفقًا للضوابط المقررة، لافتة إلى أنه تم تحرير 96 محضرًا بإجمالي مضبوطات بلغت 2188 طنًا.

يذكر أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع استمرار متابعة كل التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من المحصول يوميًا بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة.