الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سهام نجم تطالب برؤية استراتيجية لبناء الشخصية المصرية بـ"الوطني للتعليم"

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

أعلنت سهام نجم، نائب رئيس المجلس العالمي لتعليم الكبار، عن الموافقة من حيث المبدأ على إنشاء هيكل المؤسسة الجديد، وهو المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

وأضافت نجم، خلال كلمة لها فى الجلسة الخاصة التى تعقدها لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطنى، لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، أنه من خلال الرصد حول المقترح، لاحظت أنه من عام 1961 حتى الآن تم اصدار 13 قانون خاص بالتعليم، مشيرة الى أن 50 ٪ من القوانين تم إصدارها فى الـ15 سنة الأخيرة، مقترحة أن يتم إنشاء الشكل الجديد المعنى بهذه المهمة وأن يكون تحت مظلة المجلس الوطنى للتعليم والتعلم والبحث العلمى والتدريب وأن يكون هيئة مستقلة يمثل مظلة لكافة المؤسسات المعنية بالتعليم.

وشددت على أن يكون للمجلس رؤية استراتيجية وسياسات متوسطة وطويلة المدى لبناء الشخصية المصرية والطلاب، مشددة على ضرورة أن يكون الشكل الجديد مظلة لجميع الهياكل المؤسسية وأن تكون مهمة الهيئة الجديدة قادرة على التنسيق والتكامل بين كافة الهيئات والمجالس الموجودة وأن تكون قادرة على التنسيق الكامل فى اطار رؤية استراتيجية تعمل على تطوير التعليم فى مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني الاستعداد لانطلاق الجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون.

وكانت أعلنت إدارة الحوار الوطني عن عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يوم الأربعاء الموافق 31 مايو والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني نصوص مشروع قانون انشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من ثماني مواد. 

وانتهى الحوار الوطني من الأسبوع الثاني للجلسات النقاشية، بجلسات استغرقت لقرابة الـ٥١ ساعة انعقاد؛ للتوافق حول قضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين.

وأقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، و الذي يبدأ يوم الأحد الموافق ٤ يونيو.

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