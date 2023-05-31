الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

فك لغز "جثة بلبيس".. والشرطة تلاحق القاتل

جثة
جثة

لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها بعدة طعنات داخل منزلها الكائن خلف النادي الرياضي بمدينة بلبيس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال "هناء م ع" 43 سنة "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأكدت التحريات الأولية قيام نجل المجني عليها بارتكاب الواقعة وطعنها عدة طعنات داخل منزلهما الكائن خلف النادي الرياضي بمدينة بلبيس وجار ضبط المتهم ونقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

ربة منزل عدة طعنات خلف النادي الرياضي مدينة بلبيس الجثه النيابة العامة تحرير محضر الأجهزة الأمنية

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 لنهاية العام الدراسي بالمحافظات

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

الأول من نوعه خارج أراضيها.. روسيا تبدأ تنفيذ مشروع ضخم فى اقتصادية قناة السويس

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 85%.. والإعلان غدًا

نادي الأدب بقصر ثقافة طنطا يناقش ديوان شعر "من بعد 12 بالليل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الأغبياء لايستحقون الذكاء الاصطناعي

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطني

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

لواء.حمدى البطران

الثقافة بعد يناير 2011

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة