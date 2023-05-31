فك لغز "جثة بلبيس".. والشرطة تلاحق القاتل

لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها بعدة طعنات داخل منزلها الكائن خلف النادي الرياضي بمدينة بلبيس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال "هناء م ع" 43 سنة "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأكدت التحريات الأولية قيام نجل المجني عليها بارتكاب الواقعة وطعنها عدة طعنات داخل منزلهما الكائن خلف النادي الرياضي بمدينة بلبيس وجار ضبط المتهم ونقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.