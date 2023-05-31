رقم الإبلاغ عن الحالات المرضية الطارئة للطلاب بمدارس بالغربية

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن رقم "106" هو رقم الإبلاغ عن الحالات المرضية الطارئة الخاص بطلاب المدارس، وذلك في حالة تعرض أي طالب لأي حالة صحية حرجة تستلزم تحويله للمستشفى لإسعافه فور الإبلاغ بوضع الحالة المرضية للطالب

جاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وخصصت الهيئة العامة للتأمين الصحي "فرع الغربية"، خدمة الإبلاغ عن الحالات المرضية الحرجة والطارئة 106 وذلك بناء على التوصيات الواردة من لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.

كما أكد وكيل الوزارة، على ضرورة الإعلان بجميع الإدارات التعليمية عن رقم 106 للإبلاغ عن الحالات المرضية الحرجة والطارئة لطلاب المدارس، مقدماً الشكر والتقدير للدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة الغربية، وفريق العمل المعاون له، على الجهود المبذولة لخدمة الطلاب والمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم بمحافظة الغربية.