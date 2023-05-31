الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 8 في تصادم سيارة ميكروباص على طريق سنورس القاهرة

تصادم سيارة ميكروباص
تصادم سيارة ميكروباص

استقبل مستشفى سنورس المركزي بمحافظة الفيوم، 8 مصابين بكسور وكدمات وجروح قطعية في أنحاء الجسم، إثر اصطدام سيارة ميكروباص مع دابة بطريق سنورس/ القاهرة الصحراوى، مما أدى إلى انقلاب الميكروباص.

تلقى اللواء "ثروت المحلاوي" مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد "محمد الأشرف" مأمور مركز شرطة سنورس بورود إشارة من شرطة الطرق بحدوث اصطدام سيارة أجرة ميكروباص بـ"جاموسة" أثناء عبور الطريق بعد مساكن قرية ميمنة، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة.

وعلى الفور هرعت إلى الإسعاف إلى مكان الواقعة ونقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتم إزالة آثار الحادث وتيسير الطريق أمام السيارات، ونقل السيارة بعيد عن نهر الطريق وجري تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة وعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اصابة 8أشخاص تصادم سيارة ميكروباص طريق سنورس القاهرة

الأكثر قراءة

شاب يهتك عرض فتاة فى مايو: جامعتها برضاها فى وجود والدتها

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ارتدوا الكمامات.. "الأرصاد" تحذر من طقس الغد

بعد سداد أحمد عز 1.7 مليون لزينة.. متى تقام دعوى الدفع أو الحبس لنفقة الأطفال؟

محافظ مطروح يتفقد سير امتحانات الشهادات الثانوية الفنية بتخصصاتها المختلفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

إبراهيم داود

ماذا يعنى فوز الأهلى على الوداد؟

وائل لطفي

الفنان و«الآلاتى»

ماجد حبته

لـ«الكرم التقليدى» حدود

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة

استطلاع إسرائيلى للرأى يظهر استمرار تراجع شعبية "نتنياهو"