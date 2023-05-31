إصابة 8 في تصادم سيارة ميكروباص على طريق سنورس القاهرة

استقبل مستشفى سنورس المركزي بمحافظة الفيوم، 8 مصابين بكسور وكدمات وجروح قطعية في أنحاء الجسم، إثر اصطدام سيارة ميكروباص مع دابة بطريق سنورس/ القاهرة الصحراوى، مما أدى إلى انقلاب الميكروباص.

تلقى اللواء "ثروت المحلاوي" مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد "محمد الأشرف" مأمور مركز شرطة سنورس بورود إشارة من شرطة الطرق بحدوث اصطدام سيارة أجرة ميكروباص بـ"جاموسة" أثناء عبور الطريق بعد مساكن قرية ميمنة، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة.

وعلى الفور هرعت إلى الإسعاف إلى مكان الواقعة ونقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتم إزالة آثار الحادث وتيسير الطريق أمام السيارات، ونقل السيارة بعيد عن نهر الطريق وجري تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة وعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.