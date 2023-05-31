اليوم العالمي للامتناع عن التدخين.. خطة لإقلاع سريع

الإقلاع عن التدخين هو أحد أفضل الخيارات التي يمكنك اتخاذها من أجل صحتك، بعد أن تأخذ آخر نفخة مباشرة سيبدأ جسمك في التعافي، ستنخفض مستويات أول أكسيد الكربون في الدم في أقل من أسبوع سيكون التنفس أسهل.

في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين ستكون أيامك الأولى من الإقلاع عن التدخين هي الأصعب، اختر موعدًا للإقلاع عن التدخين ثم التزم به.

اكتب أسباب الإقلاع عن التدخين قبل يوم الإقلاع واقرأ القائمة كل يوم قبل وبعد الإقلاع.

خطة للإقلاع عن التدخين، سوف يساعدك على البقاء مركزًا ومتحفزًا، إليك بعض الأفكار للبدء:

اكتب متى تدخن ولماذا تدخن وماذا تفعل عندما تدخن، هذه هي محفزات التدخين لديك، تحتاج إلى تجنب ذلك قدر الإمكان من الآن فصاعدًا.

توقف عن التدخين في مواقف معينة (مثل أثناء استراحة العمل أو بعد العشاء) قبل الإقلاع عن التدخين فعليًا.

ضع قائمة بالأنشطة التي يمكنك القيام بها بدلاً من التدخين مثل المشي السريع أو مضغ قطعة من العلكة، عليك أن تكون مستعدًا لفعل شيء آخر عندما تريد التدخين.

اسأل طبيبك عن استخدام علكة أو لاصقات علاجية ببدائل النيكوتين أو الأدوية الموصوفة يجد بعض الناس هذه مفيدة في كبح الرغبة الشديدة.

انضم إلى مجموعة أو برنامج دعم الإقلاع عن التدخين،

أخبر أصدقائك وعائلتك عن خطتك للإقلاع عن التدخين وأخبرهم كيف يمكنهم دعمك.

ضع خطة

كما تعلم على الأرجح هناك العديد من الطرق المختلفة للإقلاع عن التدخين، بعض العمل أفضل من غيرها، أفضل خطة هي تلك التي يمكنك الالتزام بها.

يمكن أن تستعين بالعلاج عن طريق بدائل النيكوتين، تعمل هذه المنتجات على التخلص من إدمانك ببطء من خلال جرعات محكومة من النيكوتين التي تنخفض كلما تناولتها، لذلك تعتاد على أقل وأقل من النيكوتين قبل أن تتوقف تمامًا، إنها تتيح لك إدارة الرغبة الشديدة لديك وتوفير بعض الراحة من أعراض الانسحاب.

التنويم المغناطيسي

سيضعك معالج التنويم المغناطيسي في حالة تشبه النشوة، سيقدمون بعد ذلك اقتراحات من شأنها أن تساعدك على التخلص من الرغبة في التدخين.

لا يزال الأطباء لا يعرفون مدى فعالية هذه الطريقة أو ما إذا كانت تعمل على الإطلاق.

الوخز بالإبر

قد ينجح هذا إذا كنت تعاني من آثار جانبية من طرق الإقلاع الأخرى، يستخدم ممارس مدرب إبرًا معدنية رفيعة لتحفيز نقاط الضغط على جسمك، يبدو أن البقع الموجودة على أذنيك على وجه الخصوص تعزز المواد الكيميائية في الدماغ التي تساعد في كبح رغبتك في التدخين.