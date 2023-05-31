الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استدعاء شهود العيان فى سقوط شاب من عقار بمدينة نصر

سقوط شاب
سقوط شاب

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الأربعاء، باستدعاء العاملين مع شاب في العقد الثالث من عمره توفي إثر سقوطه من أعلى عقار سكني لسماع أقوالهم.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع شاب سقط من أعلى عقار سكني بدائرة القسم وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، توفي إثر إصابته بكسور ونزيف في مناطق متفرقة من الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 

ودلت التحريات على أن المتوفى كان يعمل في أعمال البناء وسقط خلال ذلك، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

مدينة نصر عقار مصرع شهود العيان استدعاء نيابة مدينة نصر

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