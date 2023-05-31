أخبار الظهيرة| كشف قضية غسل أموال بـ3 ملايين.. ومشوار الأهلي في يونيو

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

أبرزها "الوداد ومؤجلات الدوري".. ماذا ينتظر الأهلي في يونيو؟

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شهر يونيو المقبل، الذي يبدأ بعد منتصف الليلة، بالعديد من التحديات الصعبة والقوية للغاية، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

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منى زكي تكشف طريقة مشي "حنان" في "تحت الوصاية": "ست بيت بطة"

أطلقت منصة WATCH IT الرقمية قبل قليل حلقة جديدة من المشروع الترفيهي Sold Out من خلال حلقة حوارية للنجمة منى زكي مع الإعلامي محمود سعد ضمن المحور الحواري أحد المحاور الثلاثة للمشروع.

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شينخوا: مصر تسعى لتأمين الدولار وتنويع العملات التجارية

قالت وكالة شينخوا الصينية، إن مصر تسعى لتأمين الدولار وتنويع العملات التجارية، لاسيما مع نقص الدولار في خضم الأزمات المالية العالمية.

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التضامن: تنفيذ أنشطة تمكين اقتصادي للسيدات على إدارة المشروعات الاقتصادية

في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي في العمل على توفير سبل التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية خاصة المرأة.

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"الداخلية" تكشف قضية غسل أموال بـ3 ملايين جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة.

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حرارة مرتفعة وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية، خلال الأيام المقبلة، على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة.

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