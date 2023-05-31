الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| كشف قضية غسل أموال بـ3 ملايين.. ومشوار الأهلي في يونيو

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

أبرزها "الوداد ومؤجلات الدوري".. ماذا ينتظر الأهلي في يونيو؟

الأهلي

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شهر يونيو المقبل، الذي يبدأ بعد منتصف الليلة، بالعديد من التحديات الصعبة والقوية للغاية، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

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منى زكي تكشف طريقة مشي "حنان" في "تحت الوصاية": "ست بيت بطة"

منى زكي

أطلقت منصة WATCH IT الرقمية قبل قليل حلقة جديدة من المشروع الترفيهي Sold Out من خلال حلقة حوارية للنجمة منى زكي مع الإعلامي محمود سعد ضمن المحور الحواري أحد المحاور الثلاثة للمشروع.

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شينخوا: مصر تسعى لتأمين الدولار وتنويع العملات التجارية

الدولار

قالت وكالة شينخوا الصينية، إن مصر تسعى لتأمين الدولار وتنويع العملات التجارية، لاسيما مع نقص الدولار في خضم الأزمات المالية العالمية.

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التضامن: تنفيذ أنشطة تمكين اقتصادي للسيدات على إدارة المشروعات الاقتصادية

البروتوكول

في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي في العمل على توفير سبل التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية خاصة المرأة.

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"الداخلية" تكشف قضية غسل أموال بـ3 ملايين جنيه

غسل أموال

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة.

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حرارة مرتفعة وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية الأيام المقبلة

طقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية، خلال الأيام المقبلة، على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة.

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مصر الدولار التضامن الداخلية قضية غسل أموال الأرصاد منى زكي تحت الوصاية

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