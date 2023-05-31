الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حرارة مرتفعة وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية الأيام المقبلة

طقس
طقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية، خلال الأيام المقبلة، على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، إنه اعتبارا من اليوم ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع حتى يوم السبت المقبل على أغلب مناطق الجمهورية، بسبب تأثرنا بكتل هوائية صحراوية مرتفعة الحرارة، موضحة أن العظمى على القاهرة الكبرى ستصل إلى 35 درجة مئوية نهارا.

وأضافت أن الأجواء ستكون حارة على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وجنوب سيناء، لافتة إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا.

وأكدت أن درجات الحرارة  الصغرى سترتفع إلى 24 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى خلال الليل، كما أن الأجواء ستكون معتدلة على أغلب مناطق الجمهورية.

وعن حركة الرياح، كشفت “غانم” عن وجود نشاط للرياح سرعاته تتجاوز 40 كيلومتر/الساعة، الذي قد يكون مثيرا لبعض الرمال والأتربة، إلى جانب فرص لسقوط الأمطار لبعض المناطق مثل مطروح والسلوم.

الأكثر قراءة

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: الحوار الوطنى يكتب حاضر ومستقبل مصر

إصابة عاطل صدمه قطار بمزلقان فى بنى سويف ونقله للمستشفى

"الطاقة الذرية" تحصل على جائزة التميز العلمي من جامعة فروتسواف لعلوم الحياة والبيئة ببولندا

السوبر والبحث عن النجمة الـ"11".. حصاد الأهلى خلال مايو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

إبراهيم داود

ماذا يعنى فوز الأهلى على الوداد؟

وائل لطفي

الفنان و«الآلاتى»

ماجد حبته

لـ«الكرم التقليدى» حدود

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)