حرارة مرتفعة وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية، خلال الأيام المقبلة، على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، إنه اعتبارا من اليوم ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع حتى يوم السبت المقبل على أغلب مناطق الجمهورية، بسبب تأثرنا بكتل هوائية صحراوية مرتفعة الحرارة، موضحة أن العظمى على القاهرة الكبرى ستصل إلى 35 درجة مئوية نهارا.

وأضافت أن الأجواء ستكون حارة على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وجنوب سيناء، لافتة إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا.

وأكدت أن درجات الحرارة الصغرى سترتفع إلى 24 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى خلال الليل، كما أن الأجواء ستكون معتدلة على أغلب مناطق الجمهورية.

وعن حركة الرياح، كشفت “غانم” عن وجود نشاط للرياح سرعاته تتجاوز 40 كيلومتر/الساعة، الذي قد يكون مثيرا لبعض الرمال والأتربة، إلى جانب فرص لسقوط الأمطار لبعض المناطق مثل مطروح والسلوم.