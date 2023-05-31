منى زكى تكشف طريقة مشى "حنان" فى "تحت الوصاية": "ست بيت بطة"

أطلقت منصة WATCH IT الرقمية قبل قليل حلقة جديدة من المشروع الترفيهي Sold Out من خلال حلقة حوارية للنجمة منى زكي مع الإعلامي محمود سعد ضمن المحور الحواري أحد المحاور الثلاثة للمشروع، وهى «الحواري والكوميدي والغنائي».

حلقة منى زكى مع محمود سعد

وتواجدت منى زكي بمسرح أركان بلازا الذي صورت فيه الحلقات، كما تواجد عدد من أبطال مسلسلها الأخير «تحت الوصاية» والذي عرض خلال رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا ومن بين النجوم الحضور «مها نصار وخالد كمال وأحمد عبد الحميد وعلي صبحي والطفل عمر شريف».

وقالت منى زكي في تصريح لمحمود سعد حول طريقة مشي حنان في المسلسل، «إنها مع كل دور تحصل عليه وتبدأ الاستعدادات وتتواجد مع مدرب تمثيل ومن ثم تبدأ تتعايش مع صورة الشخصية وكانت أول صورة رأتها لحنان التي قدمت شخصيتها أنها تمشي بتلك الطريقة فهي تقوم بعمل المنزل بطريقة خاطئة وتحمل أولادها بطريقة خاطئة فرأتها مثل «ست البيت البطة» ولكن الظروف وضعتها في موقف صعب جعلتها تقاتل من أجل أن تعيش هي وأولادها وأنها رأت مثل حنان من قبل شخصيات لسيدات وخزنتها في ذاكرتها وتدربت عليها عدد من المرات مع المدرب حتى أتقنتها.

وتابعت أن المدرب يعطي بعض التعليمات عن الشخصية ويطلب منها تتخيل طريقتها وفقا للمعطيات التي حصلت عليها وتجربها أمام المدرب حتى تبدأ تصوير المسلسل.

ويشمل البرنامج 3 نسخ لـ3 فقرات، النسخة الأولى sold out interviews، عبارة عن جلسة حوارية يقدمها الإعلامى محمود سعد مع النجوم والمشاهير فى حضور الجمهور.

النسخة الثانية sold out music، تختص بتقديم حفلات لأبرز النجوم والمطربين، أما النسخة الثالثة sold out comedy فهى مخصصة لتقديم عروض كوميدية يكون بطلها شخص واحد، ويبدأ فى نقد سلوكيات وأفكار بأسلوب كوميدى يتفاعل معه الجمهور.