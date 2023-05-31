الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مورينيو يتفوق على مينديليبار قبل قمة روما وإشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي

مورينيو ومينديليبار
مورينيو ومينديليبار

تنطلق اليوم الأربعاء، القمة النارية بين ناديي إشبيلية الإسباني وروما الإيطالي في نهائي بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

ويستعد فريق إشبيلية الإسباني لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره روما الإيطالي، على ملعب "بوشكتاش أرينا" في تركيا"، وذلك ضمن منافسات المباراة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إشبيلية ضد روما في نهائي الدوري الأوروبي، اليوم الأبعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تاريخ مواجهات روما وإشبيلية قبل قمة نهائي الدوري الأوروبي

- ستكون مباراة اليوم هي الثانية تاريخ مواجهات روما وإشبيلية قبل قمة نهائي الدوري الأوروبي.

- التقى الفريقان من قبل في مباراة واحدة فقط، وكانت في دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2019-2020، وقد انتهت بفوز إشبيلية بهدفين دون رد.

 

تاريخ مواجهات مورينيو ومينديليبار قبل قمة نهائي الدوري الأوروبي

- ستكون هذه المباراة الخامسة التي تجمع بين المدربين البرتغالي جوزيه مورينيو والإسباني خوسيه لويس مينديليبار.

- والتقى المدربان في 4 مواجهات سابقة، وكانت الغلبة لصالح مورينيو، حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في واحدة، ولم يذق طعم الهزيمة.

- بينما لعب جوزيه مورينيو 10 مباريات سابقة ضد إشبيلية، حقق خلالهم 7 انتصارات، وتعادل في واحدة، بينما تلقى هزيمتين.

مورينيو ومينديليبار

 

مشوار روما وإشبيلية في الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023

وكان فريق روما، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو،  قد تأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي، على حساب باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 1-0، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من دور نصف النهائي من المسابقة.

بينما خطف فريق إشبيلية، تحت قيادة المدرب خوسيه لويس مينديليبار، بطاقة التأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي، بعدما تغلّب على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 3-2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من دور نصف النهائي من المسابقة.

 

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