أستاذ علاج الأورام: جميع خدمات مبادرة الكشف المبكر تقدم بالمجان

قالت الدكتورة نهال المشد، أستاذ علاج الأورام، إن مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي تستقبل جميع الفتيات من سن 18 عاما، وجميع الخدمات تقدم بالمجان.

وناشدت المشد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، جميع السيدات بالتوجه لأقرب وحدة صحية بالقرية أو المركز الذي تقيم به للكشف الطبي بالمجان تمامًا للاطمئنان على صحتها العامة من حيث الوزن والطول وكتلة الجسم والكشف المبكر عن الأورام.

أستاذ علاج الأورام توضح أهمية "الكشف المبكر عن أورام الثدي"

وأوضحت أستاذ علاج الأورام، أن هناك أكثر من 19 مليون سيدة تم فحصهم ضمن مبادرة "الكشف المبكر عن أورام الثدي" وكانوا زيارات لأول مرة، مشيرة إلى أن المبادرة تعلم السيدات كيفية فحص أنفسهم منزليًا للكشف المبكر عن الأورام.

وتابعت أستاذ علاج الأورام، أن جميع السيدات التي تم توقيع الكشف عليها بالوحدة الأولية يتم تسجيل بياناتها بقاعدة بيانات وتظهر بمجرد إدخال الرقم القومي بأي مكان، مشددة على أن جميع التحاليل والأشعة ضمن المبادرة تتم بالمجان تمامًا.