الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

جامعة عين شمس تهنئ المستشار عبدالمجيد محمود لحصوله على جائزة الدولة فى العلوم الاجتماعية

الدكتور عبد المجيد
الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق

قدم رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتينى، التهنئة للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق لفوزه بجائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية للعام 2023 من المجلس الأعلى للثقافة، والمرشح للجائزة من مجلس جامعة عين شمس.

حصل المستشار الدكتور عبد المجيد محمود على درجة الماجستير في علوم البيئة من جامعة عين شمس عام 2008، كما حصل على درجة الدكتوراة في مكافحة الفساد عام 2010 من كلية الحقوق جامعة عين شمس، وتمت التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى.

كما حصل على جائزة الدولة للتفوق من المجلس الأعلى للثقافة عام 2016، كذلك تولى منصب النائب العام لجمهورية مصر العربية عام 2006، وشغل منصب سفير لمصر بدولة الفاتيكان عام 2012.

وتولى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود العديد من العضويات منها عضوية المجلس الأعلى للقضاء، عضوية مجلس إدارة المجلس القومي لمكافحة المخدرات والإدمان، وعضوية مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعضوية العديد من الكليات والجامعات، ورئاسة اللجنة التنسيقية لمكافحة غسل الأموال بوحدة غسل الأموال بمصر، وعضو بالوفد المشارك في المؤتمرات مفتوحة العضوية بالأمم المتحدة لمناقشة مشروع كل من اتفاقيتي:اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها لسنة 2000 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003، كذلك عضو الوفد المصري لتمثيل البلاد في مؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية مكافحة الفساد والتي عقدت في الأردن وإندونيسيا والدوحة.

وكان للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود دور وطني بارز ونشاط علمي، حيث قام بإصدار العديد من المؤلفات والأبحاث المنشورة في المجلات العلمية والأكاديمية المحكمة، كما شارك في مناقشة العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير في العديد من كليات الحقوق والقانون في مصر والعالم العربي، كما أن له دور مجتمعي متميز ومشهود من خلال نشر الوعي بالثقافة القانونية، حيث قام بإلقاء العديد من المحاضرات والاشتراك في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية والأكاديمية، والتي تلقي الضوء على القضايا المعاصرة.

قدم رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتينى، التهنئة للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق لفوزه بجائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية للعام 2023 من المجلس الأعلى للثقافة، والمرشح للجائزة من مجلس جامعة عين شمس.

حصل المستشار الدكتور عبد المجيد محمود على درجة الماجستير في علوم البيئة من جامعة عين شمس عام 2008، كما حصل على درجة الدكتوراه في مكافحة الفساد عام 2010 من كلية الحقوق جامعة عين شمس، وتمت التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى.

كما حصل على جائزة الدولة للتفوق من المجلس الأعلى للثقافة عام 2016، كذلك تولى منصب النائب العام لجمهورية مصر العربية عام 2006، وشغل منصب سفير لمصر بدولة الفاتيكان عام 2012.

وتولى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود العديد من العضويات منها عضوية المجلس الأعلى للقضاء، عضوية مجلس إدارة المجلس القومي لمكافحة المخدرات والإدمان، وعضوية مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعضوية العديد من الكليات والجامعات، ورئاسة اللجنة التنسيقية لمكافحة غسل الأموال بوحدة غسل الأموال بمصر، وعضو بالوفد المشارك في المؤتمرات مفتوحة العضوية بالأمم المتحدة لمناقشة مشروع كل من اتفاقيتي: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها لسنة 2000 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003، كذلك عضو الوفد المصري لتمثيل البلاد في مؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية مكافحة الفساد والتي عقدت في الأردن وإندونيسيا والدوحة.

وكان للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود دور وطني بارز ونشاط علمي، حيث قام بإصدار العديد من المؤلفات والأبحاث المنشورة في المجلات العلمية والأكاديمية المحكمة، كما شارك في مناقشة العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير في العديد من كليات الحقوق والقانون في مصر والعالم العربي، كما أن له دورا مجتمعيا متميزا ومشهودا من خلال نشر الوعي بالثقافة القانونية، حيث قام بإلقاء العديد من المحاضرات والاشتراك في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية والأكاديمية، والتي تلقي الضوء على القضايا المعاصرة.

 

جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني جائزة الدولة التقديرية المجلس الأعلى للثقافة المجلس الأعلى للقضاء مكافحة المخدرات والإدمان

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