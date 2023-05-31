الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل معركة إشبيلية.. ماذا يفعل مورينيو فى النهائيات الأوروبية؟

مورينيو
مورينيو

يخوض البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي، النهائي السادس له أوروبيًا في مسيرته أمام إشبيلية الإسباني مساء اليوم في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

ويصطدم مورينيو بخبرات إشبيلية في بطولة الدوري الأوروبي صاحب الرقم القياسي في المسابقة بـ 6 ألقاب.

وكان مورينيو قد توج ببطولة المؤتمر الأوروبي مع روما الموسم الماضي، ليدخل تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه، وجاء هذا اللقب بعد غياب دام أكثر من 60 عامًا، ويعود آخر لقب قاري لنادي روما إلى موسم 1961/1960 عندما توّج بلقب بطولة كأس المعارض.

ودخل جوزيه مورينيو التاريخ، كأول مدرب يحصد لقب كأس المؤتمر الأوروبي، وأصبح ثانِي مدرب يتوّج بـ 5 ألقاب أوروبية كبرى بعد المدرب الإيطالي جيوفاني تراباتوني. 

وحقّق مورينيو رقمًا قياسيًا، كأول مدرب يظفر بألقاب ثلاث بطولات أوروبية مختلفة: دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، كأس المؤتمر الأوروبي.

ولا يعرف مورينيو الخسارة في النهائيات الأوروبية حيث البداية كانت مع بورتو البرتغالي عندما فاز بكأس الكئوس الأوروبية "الدوري الأوروبي حاليًا" في 2003 على حساب سيلتيك الإسكتلندي بنتيجة 3-2 ثم دوري أبطال أوروبا مع نفس الفريق في 2004 على حساب موناكو الفرنسي في النهائي بثلاثية نظيفة.

وعاد مورينيو للتتويج بدوري الأبطال مع إنتر الإيطالي في 2010 على حساب بايرن ميونخ الألماني بهدفين نظيفين.

وبعد غياب ست سنوات عن الظهور الأوروبي، أعاد مورينيو البطولات الأوروبية لخزائنه مع مانشستر يونايتد في 2016 بعدما توج ببطولة الدوري الأوروبي على حساب أياكس الهولندي في اللقاء النهائي بهدفين نظيفين.

وأخيرًا كانت البطولة الأوروبية الأخيرة الموسم الماضي مع روما على حساب فينورد الهولندي بهدف نظيف في النسخة الأولى لدوري المؤتمر.

مورينيو جوزيه مورينيو روما اشبيلية الدوري الاوروبي

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