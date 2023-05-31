بعد غد.. ختام فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للطبول

تختتم فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، الذي يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، في تمام الساعة التاسعة من مساء بعد غد الجمعة على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام".

وتشهد دورة المهرجان لهذا العام، والتي تقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مشاركة متميزة من دول "اليونان، المكسيك، الهند، بنجلاديش، سريلانكا، إندونيسيا، الجزائر، جنوب السودان، فلسطين واليمن، بالإضافة إلى مصر.

ويعقد الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان، ورشا فنية دولية في حفل الختام تشارك فيه جميع الفرق بالسور الشمالي. وقال الفنان انتصار عبد الفتاح إن هذا المهرجان يعد رحلة عبر ثقافات العالم المختلفة التي تعكس العلاقة الفريدة بين الطبول والتراث، وإتاحتها لأكبر قدر من الجماهير والتعريف بثقافات العالم وشعوبها وتراثه وإتاحة مساحة للحوار الفني والثقافي على المستوى الدولي بين الشعوب المختلفة.

ويقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة إيمان نجم، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة د. هشام عزمي الأمين العام للمجلس، خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، د. عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب ووزارة السياحة والآثار، متمثلة في هيئة التنشيط السياحي.

ويكرم المهرجان بولاد بولبول "أذربيجان"، الدكتورة علياء شكري"مصر"، علي فاركاتوري "مالي"، شاوكونج "الصين"، متحف الطبول "اليابان".