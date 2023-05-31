الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد غد.. ختام فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للطبول

المهرجان الدولي
المهرجان الدولي للطبول

تختتم فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، الذي يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، في تمام الساعة التاسعة من مساء بعد غد الجمعة على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام".

وتشهد دورة المهرجان لهذا العام، والتي تقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مشاركة متميزة من دول "اليونان، المكسيك، الهند، بنجلاديش، سريلانكا، إندونيسيا، الجزائر، جنوب السودان، فلسطين واليمن، بالإضافة إلى مصر.

ويعقد الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان، ورشا فنية دولية في حفل الختام تشارك فيه جميع الفرق بالسور الشمالي. وقال الفنان انتصار عبد الفتاح إن هذا المهرجان يعد رحلة عبر ثقافات العالم المختلفة التي تعكس العلاقة الفريدة بين الطبول والتراث، وإتاحتها لأكبر قدر من الجماهير والتعريف بثقافات العالم وشعوبها وتراثه وإتاحة مساحة للحوار الفني والثقافي على المستوى الدولي بين الشعوب المختلفة.

ويقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة إيمان نجم، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة د. هشام عزمي الأمين العام للمجلس، خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، د. عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب ووزارة السياحة والآثار، متمثلة في هيئة التنشيط السياحي.

ويكرم المهرجان بولاد بولبول "أذربيجان"، الدكتورة علياء شكري"مصر"، علي فاركاتوري "مالي"، شاوكونج "الصين"، متحف الطبول "اليابان".

فعاليات الدورة العاشرة المهرجان الدولي للطبول الفنون التراثية مسرح السور الشمالي بوابة النصر السلام ثقافات العالم

الأكثر قراءة

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: الحوار الوطنى يكتب حاضر ومستقبل مصر

إصابة عاطل صدمه قطار بمزلقان فى بنى سويف ونقله للمستشفى

"الطاقة الذرية" تحصل على جائزة التميز العلمي من جامعة فروتسواف لعلوم الحياة والبيئة ببولندا

وزير التنمية المحلية: الرئيس يدعم القطاع الخاص ونشاركه المشروعات التنموية لتوفير فرص العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

إبراهيم داود

ماذا يعنى فوز الأهلى على الوداد؟

وائل لطفي

الفنان و«الآلاتى»

ماجد حبته

لـ«الكرم التقليدى» حدود

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)