الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة عاطل صدمه قطار بمزلقان فى بنى سويف ونقله للمستشفى

قطار
قطار

أصيب عاطل، الأربعاء، بعد أن صدمه قطار بمزلقان السكة الحديد بمركز الواسطى ببني سويف وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدية يفيد بورود بلاغ بإصابة عاطل بعد أن صدمه قطار بمزلقان السكة الحديد بمركز الواسطى وتم التوجيه بسرعة نقله إلي أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصاب ويدعى "فادي.ط.ح"، 25 سنة، عاطل، مصاب بكسر بقاع الجمجمة والضلوع وكسر بالذراع اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقله إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

الواسطى المركزي بني سويف سيارة إسعاف مستشفي الواسطى المركزي مزلقان السكة الحديد

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