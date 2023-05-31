الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اتهام الاتحاد الأوروبي بـ"الإهمال" للاجئين الأفغان

لاجئين افغان
لاجئين افغان

اتهمت لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة خيرية رائدة، قادة الاتحاد الأوروبي بـ"الإهمال المذهل" للاجئين الأفغان مع بقاء العديد منهم محاصرين في ظروف "تشبه السجن" في الجزر اليونانية.

وزعمت لجنة الإنقاذ الدولية أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فشلت "باستمرار" في الوفاء بوعود إعادة التوطين القانونية، مما ترك العديد من الأفغان الذين يصلون إلى حدود الاتحاد الأوروبي "معرضين للخطر" مرة أخرى.

وتزعم أنه لم يصل أي شخص بموجب مخطط تم وضعه في ألمانيا عام 2021 لإعادة توطين ما يصل إلى 1000 أفغاني شهريًا، بينما لم تستقبل إيطاليا سوى نصف اللاجئين الذين وعدت بهم.

وبين عامي 2021 و 2022، تم قبول حوالي 41500 أفغاني معرضين للخطر في الاتحاد الأوروبي، العديد منهم من خلال عمليات إجلاء طارئة مخصصة في أغسطس 2021.

وذكرت تقارير لجنة الإنقاذ الدولية: "بينما ترحب لجنة الإنقاذ الدولية بكل هذه الجهود، لا تزال هذه الاستجابة غير كافية إلى حد كبير".

ولم تستقبل بعض الدول أي أفغاني على الإطلاق منذ سقوط كابول بينما لا يزال الأفغان بعد عامين يفتقرون إلى مسارات آمنة في الاتحاد الأوروبي.

وذكر التقرير أن العديد منهم ما زالوا "محاصرين في ظروف نائية وشبيهة بالسجون" في معسكرات على الجزر اليونانية "مما يمنع دمجهم في المجتمعات المحلية ويدمر صحتهم العقلية".

وجد المؤلفون أيضًا أن أكثر من 90٪ من الأفغان المدعومين من قبل فرق الصحة العقلية في IRC في ليسبوس وأثينا عانوا من أعراض القلق ، و 86٪ من الاكتئاب ، في العام حتى مارس 2023.

وقال ديفيد ميليباند، رئيس لجنة الإنقاذ الدولية: “يسلط هذا التقرير الضوء على الإهمال المذهل للأفغان من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مما يعرضهم للخطر في كل خطوة من رحلاتهم بحثًا عن الحماية.

"في حين أن خطط بعض الدول حسنة النية لجلب الأفغان إلى بر الأمان قد واجهت تأخيرات وعقبات متكررة ، فشلت دول أخرى في تقديم أي تعهدات على الإطلاق ، أو في ضمان الحماية الكافية وإدماج نسبة ضئيلة من اللاجئين الأفغان الذين تمكنوا من الوصول إلى أوروبا".

وقال إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المرحب بها أظهرت أن أكثر من 8 ملايين شخص فروا من أوكرانيا أظهروا قدرتها على الإنجاز.

وأضاف ميليباند: "ببساطة لا يوجد أي عذر لمعاملة الأفغان واللاجئين الذين أجبروا على ترك منازلهم في أماكن أخرى ، بأي طريقة أخرى".

يركز تقرير لجنة الإنقاذ الدولية على عدم وجود مسارات آمنة للاجئين ولكن لا يبدو أنه يعكس الجهود الأوسع المبذولة في دول مثل ألمانيا لدعم الأفغان.

أفغان لاجئين الاتحاد لجنة تقرير

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