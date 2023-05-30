الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مؤشرات شبه نهائية .. رفض سحب الثقة من نقيب المهندسين طارق النبراوى

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

حصل "الدستور"، على المؤشرات شبه النهائية لنتيجة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين لبحث سحب الثقة من النقيب العام طارق النبراوي.

وجاءت النتيجة كالتالي:

عدد الأصوات 
٢٤٣٦٨
صحيح
٢٣٦٥١

نعم لسحب الثقة
٩٢١٣
لا لسحب الثقة ١٤٤٣٨

وبذلك تكون الجمعية العمومية قد رفضت طلب سحب الثقة من النقيب العام طارق النبراوي.


واحتفل أنصار النقيب العام للمهندسين طارق النبراوي، بمؤشرات الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت اليوم.

وتم حمل النقيب العام على أكتاف أنصاره واحتفلوا بإطلاق شعارات مؤيدة للنقيب وضد الأمين العام.

وأظهرت المؤشرات الأولية للجمعية العمومية للمهندسين التي انعقدت اليوم لبحث سحب الثقة من النقيب العام طارق النبراوي، رفض سحب الثقة من النقيب العام طارق النبراوي.

وانتهت منذ قليل عملية فرز أصوات المشاركين في الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين لبحث سحب الثقة من النقيب العام طارق النبراوي.

وفي تمام السابعة والنصف، أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين لبحث سحب الثقة من النقيب العام طارق النبراوي، عن غلق باب التسجيل والتصويت، وتم بدء الفرز بعد ذلك.

الجمعية العمومية غير العادية المؤشرات الأولية النقيب العام للمهندسين انعقاد الجمعية العمومية شعارات مؤيدة نقابة المهندسين

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