مانشستر يونايتد يعلن غياب مارسيال عن نهائي كأس الاتحاد

أعلن نادي مانشستر يونايتد، غياب مهاجمه الفرنسي أنتوني مارسيال، عن مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي، في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بسبب الإصابة.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد جاره مانشستر سيتي، يوم السبت المقبل الموافق 3 يونيو، على ملعب استاد ويمبلي الشهير بالعاصمة البريطانية لندن، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعرض مارسيال للإصابة خلال آخر مباريات فريقه ببطولة الدوري الإنجليزي، ضد فولهام، يوم الأحد الماضي، والتي انتهت بفوز “الشياطين الحمر”، بهدفين مقابل هدف.

ونشر نادي مانشستر يونايتد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله، أن اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 27 عامًا، تعرض للإصابة في أوتار الركبة، لتبين الفحوصات بعد ذلك أنه يعاني من تمزق عضلي، سيبعده النهائي في ملعب ويمبلي.

وتُعد تلك الإصابة هي السادسة لـ مارسيال خلال هذا الموسم، حيث عانى من الإصابات في المواسم الأخيرة، فلم يستطع سوى تسجيل 17 هدفًا في كل المسابقات خلال آخر 3 مواسم، كما أنه لم يُكمل 90 دقيقة في الدوري الإنجليزي منذ يناير 2021.