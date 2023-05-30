الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التخطيط: مصر مستعدة لتقديم كل الدعم التقني للحكومة الفلسطينية

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، خالد العسيلي، وزير الاقتصاد الفلسطيني، لبحث سبل التعاون.

وخلال اللقاء أكدت وزيرة التخطيط استعداد مصر لتقديم كل الدعم التقني للحكومة الفلسطينية، مشيرة إلى العلاقات القوية التي تجمع البلدين. 

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد مجالات عمل الوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة مسئولة عن متابعة رؤية مصر 2030، ووضع أهدافها بما يتطابق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأجندة أفريقيا 2063، موضحة أن الوزارة تعمل على إعداد الخطط متوسطة المدى والخطط الاستثمارية السنوية، التي تراعي في مستهدفاتها نسب النمو والبطالة وجميع المستهدفات الأخرى.

كما أشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة ويهدف إلى مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع الخاص.

وأوضحت أن هناك مجموعة من الجهات التابعة للوزارة، مشيرة إلى معهد التخطيط القومى، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذي يضم مركز للحوكمة وآخر للتنمية المستدامة بالإضافة إلى مركز لريادة الأعمال والمركز الديموجرافي، كما يتبع الوزارة كذلك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

من جانبه أعرب خالد العسيلي، وزير الاقتصاد الفلسطيني عن امتنانه لعقد اللقاء، مستعرضًا مهام وتخصصات وزارة الاقتصاد الفلسطينية، مؤكدا أهمية العلاقات المصرية الفلسطينية على كل المستويات، معربا عن تطلعه لأن تكون العلاقات الاقتصادية بين الطرفين خلال الفترة المقبلة أكثر قوة ومتانة.

وحضر اللقاء من الوزارة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة نجلاء البيلي، مساعد الوزيرة لإدارة الأصول والاستثمار، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، السفير حازم خيرت، المشرف على مكتب التعاون الدولي، ومن الجانب الفلسطيني، طارق فانوس، مندوب سفارة فلسطين بالقاهرة، معاذ الجعبري، مدير مكتب الوزير، حيدر حجة، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، أحمد راغب الحاج، رئيس هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، سهى عوض الله، رئيس ديوان الوزير.

وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي الأهداف الأممية للتنمية المستدامة صندوق مصر السيادي

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