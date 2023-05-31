"التدخل السريع" ينقذ مواطنا بلا مآوى بالغربية

نجح فريق التدخل السريع بالغربية بقيادة الدكتور خالد أبو المجد رئيس الفريق من انقاذ مواطن عمره 74 عامًآ، نظرً لظروفه الاجتماعية ووفاة زوجته وعدم وجود عائل له.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأكد الدكتور خالد أبو المجد، رئيس فريق التدخل السريع ورئيس للجنة مواطن بلا مآوى الرئاسية بالغربية، أن أحد الأئمة بالاوقاف قام بالاتصال به وعرض حالة مسن كان يعمل بالأوقاف، وخرج إلى المعاش منذ 13 عامًا، وزوجته متوفية وليس له أولاد، ولا يوجد أحد من عائلته يقوم بخدمته، وهو مريض ويتم تركيب قسطرة مسالك بصفة دورية.

وأضاف أنه تم عرض الحالة على أحمد حمدى عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، وشيخ العرب عبداللة طنطاوي وكيل المديرية، وعلى الفور تم التوصية بتوفير الرعاية اللأزمة له وإدخاله الفوري للدار المناسبة لحالته.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع السيد السويفي مدير مؤسسة المصطفى للمسنين بكفر الزيات وشرح الحالة له، وقد أبدى الاستعداد الفوري لاستقبال الحالة، مؤكدًا أنه تم إدخاله بعد الكشف عليه.

