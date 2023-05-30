الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة الثقافة: الجوائز الرسمية دليل اهتمام الدولة بالمبدعين والموهوبين

نيفين الكيلاني
نيفين الكيلاني

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالموهوبين والمبدعين الذين يقدمون الكثير لوطنهم.

الجوائز الرسمية

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن جوائز الدولة الرسمية تختلف عن المهرجانات، فالأخيرة تكون عن عمل واحد، ولكن جائزة الدولة تكون عن إجمالي الأعمال.

وأضافت في حديثها، أن الجوائز الرسمية التي تمنحها الدولة تتم من خلال لجان علمية متخصصة في جميع المجالات، كما أن الترشح لهذه الجوائز يتوقف على الكثير من المعايير والمتخصصين في المجال يصوتون لتحديد الفائز.

تكريم عادل إمام

وفي سياق متصل، قال الإعلامي تامر أمين، إنه يجب تقديم جائزة خاصة للزعيم عادل إمام من الدولة، تقديراً لمشواره الفني العريق، لترد وزير الثقافة، قائلة: "حضرتك معاك حق جداً وسنعمل على دراسة هذا المقترح بجدية، عادل إمام علامة في تاريخ الفن المصري والعربي".

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة اخر النهار تامر أمين جوائز الدولة الرسمية

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