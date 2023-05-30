الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة مطروح": لجنة لمعاينة موقع إنشاء مدرسة تمريض بمستشفى الضبعة المركزى

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تجري دراسة فتح مدرسة تمريض بمستشفى الضبعة المركزى لخدمة أبناء مدينة الضبعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح وكيل “صحة مطروح” ان القرار جاء لتخفيف أعباء السفر عن كاهل الطلبة وتوفير كوادر فنية تمريضية لخدمة أهل الضبعة.

وأضاف  وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تم تشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور محمد لطفي مدير إدارة التدريب والمدارس وبحضور الدكتور محمد عبدالظاهر مدير مستشفى الضبعة المركزى وعدد من المهتمين بالشأن الصحى بمركز ومدينة الضبعة، لبحث إمكانية فتح مدرسة تمريض بمستشفى الضبعة المركزى . 

واكد أن اللجنة عاينت الموقع المقترح على أن تعرض تقريرها علي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تمهيدا لرفعه إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صحة مطروح محافظ مطروح مستشفي الضبعة المركزي مطروح

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