الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

في ذكرى رحيلها.. ناقد فني يكشف لـ"الدستور" سبب تسمية مديحة يسري بـ"سمراء النيل"

مديحة يسرى
مديحة يسرى

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة مديحة يسري، والتى لقبت بـ “سمراء النيل”، نسبة إلى ملامحها المصرية الحادة والتي جذبت كل من نظر إلى وجهها، واخترتها مجلة “التايم الأمريكية” ضمن أفضل أجمل عشر نساء في العالم في منتصف الأربعينيات.

وقال الناقد الفنى والمؤرخ محمد شوقي لـ “الدستور”، إن هناك أحاديث تفيد بأن تسمية مديحة يسري بلقب سمراء النيل، يعود إلى فيلم “تحيا الستات” إنتاج عام 1942، وكانت تتزوج من المطرب والمحلن محمد أمين، وقتها وغنى لها “يا سمرا”، ومن هنا أطلق عليها هذا اللقب.

وأضاف أن هذه الرواية لم تكن صحيحة فمديحة يسرى أُطلق عيها هذا اللقب عندما كانت تعمل مع الموسيقار محمد عبد الوهاب وأول من أطلق عليها هذا اللقب هو المخرج الكبير محمد كريم.

وأكد محمد شوقي، أن مديحة يسرى وقفت عام 1942 أمام الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، فى فيلم “ممنوع الحب” وغنى لها “بلاش تبوسني في عيني”، وحينها قال المخرج محمد كريم للموسيقار الكبير عبد الوهاب، "هفاجئك دلوقتي السمراء والشقراء" وكان يقصد حينها مديحة يسرى وليلى فوزى، ومن هنا أطلق على مديحة لقب سمراء النيل وكان يطلق عليها في الأول "سمراء السمراء ما لهاش حل". 

وتابع: “لكن فيما بعد أطلقت عليها بعض المجلات والنقاد سمراء النيل من كتر ما بدأ يرنوا لها كتير ومطربين”، موكدًا أن زوجها محمد فوزى في فيلم “تحيا الستات” أطلق عليها يا سمرا.

وواصل: “جرى اختيارها بمجلة التايم الأمريكية ضمن أفضل أجمل عشر نساء في العالم في منتصف الأربعينيات”.

واختتم شوقي حديثه قائلا، إن مديحة يسرى كان جمالها يعبر عن الجمال المصري ففيه سمرة النيل، وطمي النيل، مواصلا: "هناك إشاعات كتير قوي إن عباس محمود العقاد هو اللي أطلق عليها لقب سمراء النيل وده مش صحيح هو مكنش حابب إنها تمثل أصلا".

مديحة يسري سمراء النيل ملامحها المصرية التايم الامريكية اجمل عشر نساء الأربعينيات محمد شوقي

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

محافظ البنك المركزى: الأشقاء الأفارقة يمكنهم الاعتماد على مصر دائمًا فى أى وقت

جولة تفقدية لمحافظ الغربية لمتابعة مشروعات المحلة وسمنود (صور)

10 جنيهات انخفاضا في أسعار الذهب اليوم بختام التعاملات المسائية

فتوى أثارت جدلًا.. الإفتاء: "لا نقول النبى مات من باب التأدب"

أنصار نقيب المهندسين يحتفلون برفض سحب الثقة منه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

إبراهيم داود

ماذا يعنى فوز الأهلى على الوداد؟

وائل لطفي

الفنان و«الآلاتى»

ماجد حبته

لـ«الكرم التقليدى» حدود

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)