في ذكرى رحيلها.. ناقد فني يكشف لـ"الدستور" سبب تسمية مديحة يسري بـ"سمراء النيل"

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة مديحة يسري، والتى لقبت بـ “سمراء النيل”، نسبة إلى ملامحها المصرية الحادة والتي جذبت كل من نظر إلى وجهها، واخترتها مجلة “التايم الأمريكية” ضمن أفضل أجمل عشر نساء في العالم في منتصف الأربعينيات.

وقال الناقد الفنى والمؤرخ محمد شوقي لـ “الدستور”، إن هناك أحاديث تفيد بأن تسمية مديحة يسري بلقب سمراء النيل، يعود إلى فيلم “تحيا الستات” إنتاج عام 1942، وكانت تتزوج من المطرب والمحلن محمد أمين، وقتها وغنى لها “يا سمرا”، ومن هنا أطلق عليها هذا اللقب.

وأضاف أن هذه الرواية لم تكن صحيحة فمديحة يسرى أُطلق عيها هذا اللقب عندما كانت تعمل مع الموسيقار محمد عبد الوهاب وأول من أطلق عليها هذا اللقب هو المخرج الكبير محمد كريم.

وأكد محمد شوقي، أن مديحة يسرى وقفت عام 1942 أمام الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، فى فيلم “ممنوع الحب” وغنى لها “بلاش تبوسني في عيني”، وحينها قال المخرج محمد كريم للموسيقار الكبير عبد الوهاب، "هفاجئك دلوقتي السمراء والشقراء" وكان يقصد حينها مديحة يسرى وليلى فوزى، ومن هنا أطلق على مديحة لقب سمراء النيل وكان يطلق عليها في الأول "سمراء السمراء ما لهاش حل".

وتابع: “لكن فيما بعد أطلقت عليها بعض المجلات والنقاد سمراء النيل من كتر ما بدأ يرنوا لها كتير ومطربين”، موكدًا أن زوجها محمد فوزى في فيلم “تحيا الستات” أطلق عليها يا سمرا.

وواصل: “جرى اختيارها بمجلة التايم الأمريكية ضمن أفضل أجمل عشر نساء في العالم في منتصف الأربعينيات”.

واختتم شوقي حديثه قائلا، إن مديحة يسرى كان جمالها يعبر عن الجمال المصري ففيه سمرة النيل، وطمي النيل، مواصلا: "هناك إشاعات كتير قوي إن عباس محمود العقاد هو اللي أطلق عليها لقب سمراء النيل وده مش صحيح هو مكنش حابب إنها تمثل أصلا".