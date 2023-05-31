أدعية الفجر اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 من أكثر الكلمات البحثية مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة في ساعات الليل المتأخرة حيث يرغب الملايين في إحياء الليل بالعبادة والطاعة وقراءة القرآن والتسبيح والاستغفار والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى رغبة في المغفرة والرحمة والعتق من النار.



أدعية الفجر اليوم الأربعاء 31 مايو 2023



ذكرت أمهات الكتب أدعية الفجر اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 الواردة عن السلف الصالح والتابعين لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب العون على أمور الحياة اليومية وجاءت كما يلي:-



ربي إني أسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر .. اللهم إني أسألك التوفيق في كل خطايا .. وحياة مليئة بكل ما يرضيك .. ربي بشرني بما انتظره منك فأنت خير المبشرين .. اللهم أرح قلبي وهون علي واسقني صبرا واجعل كل ما دعوت لك سرا و جهرا تكتبه لي في العلن.



اللهم اجعل في هذا الفجر فرحا لكل صابر.. وشفاء لكل مريض.. واستجابة لكل دعاء.. ورحمة لكل أموات المسلمين.. فأنت على كل شيء قدير.. اللهم أنت المعطى لمن دعاك.. يا من ترانا ولا نراك.. وترزقنا ولا نبلغ ثناك.. اللهم اجعل لكل دعوة إجابة وبلغنا رضاك.

اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك.. ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا .. اللهم إني أسألك راحة في البدن .. وراحة في القلب.. وراحة في النفس.. واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هما فرجا .. ومن كل دعاء قبول واستجابة.

اللهم إني أسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب.. ونصيبا من الجنة .. وأرزقنا النظر إلى وجهك العظيم.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت.. وأرزقنا رزقا طيبا وعملا متقبلا..اللهم إنا نستعينك ونستغفرك نؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفر بك.

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