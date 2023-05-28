لينك نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 محافظة الجيزة الترم الثاني

حددت محافظة الجيزة موعد ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي في إطار الجدول الذي أعلنته لنتائج صفوف النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، حرصًا على منع التزاحم والتكدس بين الطلاب خاصة أن نتيجة محافظة الجيزة يتم توفيرها في المدارس فقط، وتعرض الدستور في التقرير التالي لينك نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 محافظة الجيزة.

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2023 الترم الثاني

أتاحت محافظة الجيزة نتيجة أولى إعدادي محافظة الجيزة في جميع المدارس المنتشرة في أرجاء المحافظة مجانًا للطلاب، وجاء إعلان نتيجة أولى إعدادي وفق الجدول الذي وضعته مديرية التربية والتعليم بالجيزة لإعلان نتائج صفوف النقل ومنها نتيجة الصف الأول الإعدادي، حرصًا على أمن سلامة الطلاب ومنع التكدس والتزاحم داخل المدارس وفي إطار خطة عمل تنظيمية وتيسيرًا على السادة أولياء الأمور يتم إعلان النتائج طبقا للجدول المعلن علي أن تعلن النتائج بلوحة الإعلانات بالمدرسة بدون تحصيل اي مبالغ مالية تحت اي مسمى.

وكان مديرية التربية والتعليم قد أعلنت أمس السبت نتيجة الصف الأول الإعدادي ونتيجة الصف الرابع الابتدائي على أن يتم إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي محافظة الجيزة والصف الخامس الابتدائي اليوم الأحد .

توزيع درجات أولى إعدادي محافظة الجيزة الترم الثاني

حددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات الصف الأول الإعدادي بجميع المحافظات، وجاءت كالتالي :

مادة اللغة العربية : 40 درجة لكل ترم ليكون الجموع النهائي 80 درجة.

مادة الرياضيات : 30 درجة لكل ترم ليكون المجموع النهائي 60 درجة .

مادة اللغة الانجليزية : 30 درجة لكل ترم ليكون المجموع النهائي 60 درجة .

مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة لكل ترم ليكون المجموع النهائي 40 درجة .

ليكون المجموع الكلي لمواد الصف الأول الإعدادي 140 درجة لكل ترم والمجموع الكلي للعام الدراسي 280 درجة .

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