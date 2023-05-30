الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مرسى مطروح يتابع ميدانيًا ربط شوارع علم الروم بباب البحر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح ميدانيًا وضع طبقة الأساس بالشوارع المتفرعة من السواني بحري علم الروم مع منطقة باب البحر بالفيروز، تمهيدًا لرصف المنطقة تمهيدًا لأعمال الرصف ضمن خطة العام المالى 2022/2023 المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمتابعة من إدارة التخطيط والمشروعات بمجلس المدينة.

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قال رئيس مرسى مطروح إنه تابع وضع طبقة الأساس بمنطقة السواني بحري حيث تم الانتهاء من معظم الشوارع بوضع طبقة الاساس لربط شوارع، علم الروم، بالسواني، بباب البحر، ومتابعة ازالة كافة التعديات بشوارع المنطقة قبل أعمال الرصف ، لخدمة سكان الحي .

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وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح بأنه تم الانتهاء من رصف الشوارع المتفرعة والمحيطة بعمارات اللوكس وشارع عزاز لخدمة أهالي المنطقة ، الذي ربط شارع الجلاء مرورا بشارع عزاز والشوارع المتفرعة والمحيطة بعمارات اللوكس حتي شارع التهريب، تنفيذ الشعبة الهندسية، موجها النداء لسكان المنطقة بالحفاظ على أعمال الرصف لضمان ظهور المنطقة بالشكل الحضاري .

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أوضح رئيس مرسى مطروح بأنه جاري العمل للانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك للشوارع الضيقة بعزبة العسكر بالمدينة ضمن خطة الرصف للعام المالى 2022/2023 ، والتي انتهت بنسبة ٥٠% وجار العمل بها للوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالمنطقة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق والشوارع العامة والفرعية بنطاق المدينة.

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ووجه رئيس مدينة مرسي مطروح للإدارات المعنية بمجلس المدينة بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المدينة وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

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إزالة كافة التعديات تركيب بلاط الأنترلوك رئيس مدينة مرسي مطروح رصف الشوارع رفع كفاءة الشوارع

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