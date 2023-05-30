متحدث "الصحة": الدولة تتحمل كامل تكلفة المبادرات الرئاسية سواء على الكشف أو العلاج

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الدولة المصرية تتحمل كامل تكلفة المبادرات الرئاسية، معقبًا: "مفيش أي مواطن يخرج نقودًا من جيبه، لا على خدمة الكشف ولا على الفحوصات، ولا العلاج، أيًا كان نوع العلاج".

وأضاف حسام عبدالغفار، خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أن التكلفة باهظة جدًا، لكنها ليست أغلى من صحة المواطنين، ولا حرص الدولة المصرية على الحياة الكريمة للمواطنين، وبالتالي فإن كل التكلفة تتحملها الدولة.

وتابع: "لذلك أرفض كلمة "بالمجان" حيث لا يوجد شيء بالمجان، حتى دخول الجنة ليس بالمجان، وبالتالي لا توجد مجانية وإنما تتحمل الدولة المصرية عن مواطنيها النفقات الخاصة بكل المبادرات الرئاسية، من الكشف على الأم وجنينها حتى مبادرة الكشف عن المسنين وكبار السن".

وأوضح أن المبادرة الخاصة بصحة الأم والجنين، مرتبطة بمجموعة من التحاليل والفحوصات والتوعية والمشورة والجلسات التي تعقد مع الأمهات ما قبل الحمل، وأثناء فترة الحمل، وفي نفس الوقت الأمراض التي من الممكن أن تنتقل من الأم للجنين، حيث يتم الكشف عليها.