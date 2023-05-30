الكيلو بـ150 جنيهًا.. تفاصيل ذبح حصان وفرم لحمه وبيعه في جزارة بالطالبية

تجري نيابة جنوب الجيزة تحقيقات موسّعة في ذبح جزار لحصان داخل محله بمنطقة الطالبية لبيعه لحم مفروم بـ150 جنيهًا للكيلو.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة ومثل المتهم أمامها للتحقيق فيما نسب اليه حيث اعترف بارتكاب الواقعة لكسب المال.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على جزار داخل محل جزارة بمنطقة الطالبية متلبسا أثناء قيامه بدبح حصان داخل المحل استعدادًا لبيعه إلى المواطنين على أنه لحوم بلدي والحصول على أرباح من وراء ذلك، إلا أنه سقط في قبضة الأمن.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بقيام جزار بذبح حصان داخل محل جزارة بمنطقة الهرم وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة كشف الملابسات وضبط المتهم المذكور.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن المتهم ذبح حصان داخل محل الجزارة استعدادًا لبيعه للمواطنين على أنه لحوم مفرومة بلدي بسعر 150 جنيهًا للكيلو، إلا أن الأهالي تمكنوا في ساعات الصباح الأولي من دخول المحل وضبطه.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، برئاسة اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية، قيام المتهم بشراء حصان بمبلغ مالي ثم وضعه داخل المحل وما أن جاءت ساعات الصباح الأولى قام بذبحه داخل المحل إستعدادا لفرم اللحم وبيعه في السوق على أنه لحوم بلدي إلا أنه تم ضبطه قبل تنفيذ جريمته.

وانتقلت قوة من مباحث الطالبية برئاسة المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث الطالبية وألقت القبض على المتهم وبرفقته متهم آخر، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

بمواجهة المتهم أمام أجهزة أمن الجيزة أقر بارتكابه الجريمة وقيامه بشراء حصان وجلبه إلى المحل استعدادًا لذبحه وبالفعل قام بذبح الحصان داخل المحل بمنطقة الطالبية وكان يستعد لتقطيعه ثم فرمه وبيعه على أنه لحوم مفرومة بسعر 150 جنيهًا، إلا أنه تم القبض عليه حال شروعه في استكمال ذبح الحصان والتحفظ عليه وكان برفقته شخصا آخر يساعده على ذلك وتمكنت أجهزة أمن الجيزة من القبض عليه.

تم إخطار نيابة الجيزة التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.