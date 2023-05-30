محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير شوارع المحلة وسمنود

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمركزي المحلة وسمنود وذلك ضمن جولاته الميدانية اليومية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظة، إلى جانب تفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات.

وتفقد “رحمي” أعمال النظافة ورفع المخلفات بشوارع “المشحمة، الرجبي، الزيوت والصابون، نادي الصيد”، ورفع المخلفات كما تفقد أعمال إنشاء كورنيش المحلة والذي قاربت المرحلة الثانية منه على الانتهاء، كما تفقد المحافظ في سمنود أعمال إنشاء كورنيش ترعة الساحل، إلى جانب تفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات بشوارع المدينة.

واشاد محافظ الغربية بسرعة معدلات الرصف وطالب ببذل الجهد حتى يتم الانتهاء من مخطط الرصف

جاء ذلك بحضور اللواء كمال عبد الله رئيس مركز ومدينة سمنود، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة واللواء هشام رفعت رئيس حي ثان المحلة.