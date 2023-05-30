الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير شوارع المحلة وسمنود

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمركزي المحلة وسمنود وذلك ضمن جولاته الميدانية اليومية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظة، إلى جانب تفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات.

وتفقد “رحمي” أعمال النظافة ورفع المخلفات بشوارع “المشحمة، الرجبي، الزيوت والصابون، نادي الصيد”، ورفع المخلفات كما تفقد أعمال إنشاء كورنيش المحلة والذي قاربت المرحلة الثانية منه على الانتهاء، كما تفقد المحافظ في سمنود أعمال إنشاء كورنيش ترعة الساحل، إلى جانب تفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات بشوارع المدينة.

واشاد محافظ الغربية بسرعة معدلات الرصف  وطالب ببذل الجهد حتى يتم الانتهاء من مخطط الرصف 

جاء ذلك بحضور اللواء كمال عبد الله رئيس مركز ومدينة سمنود، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة واللواء هشام رفعت رئيس حي ثان المحلة.

محافظ الغربية يشيد بسرعة معدلات الرصف ويطالب ببذل الجهد حتى يتم الانتهاء مخطط

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

المبنى المُرعب.. حكاية فندق مهجور حذّر منه محمود بكرى قبل وفاته (فيديو)

ياسر سعيد.. تأثر بأعمال الموجى وبليغ حمدى وأسس فرقة "على مر الأجيال"

شاب من الغربية: الحوار الوطنى طريقنا نحو بناء الجمهورية الجديدة

ضبط المتهم بقتل سائق "توك توك" في الدقهلية

10 سنوات وغرامة مليون جنيه للمتهمين بالاتجار في الآثار بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)