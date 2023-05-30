بول جوليوس ومحمود وادي يقودان الطلائع أمام الزمالك.. الليلة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها في الثامنة مساء، اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: محمد فتح الله - أحمد أيمن منصور - خالد سطوحي

خط الوسط: أحمد متعب - أحمد زولا - محمد شحاتة - فريد شوقي - مصطفى الخواجة

خط الهجوم: بول جوليوس - محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عمر رضوان و كريم طارق و محمود وحيد ومحمد حتحوت وعربي بدر ومحمد دياب وحسن مجدي ومروان عثمان وخالد قمر.

ويبحث عماد النحاس عن الفوز لتحسين موقف الفريق في جدول الدوري في ظل النتائج المتواضعة للفريق تحت قيادة عماد النحاس.

ويملك فريق الطلائع عناصر مميزة رغم تواضع النتائج وحذر النحاس لاعبيه من التراجع خلال موقعة الليلة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعيد الأمل في الابتعاد عن شبح الهبوط.