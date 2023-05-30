الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عميد "آداب طنطا" فى جولة تفقدية للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى د.ممدوح المصري، عميد كلية الآداب جامعة طنطا جولة تفقدية، الثلاثاء، تابع خلالها أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 /2023 للاطمئنان على الامتحانات التحريرية لطلاب الفرقة الثانية، خلال الفترة الصباحية لجميع الأقسام العلمية بالكلية.

جاء ذلك بحضور د.إبراهيم طلبة سلكها وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و.عادل أحمد زين العابدين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة تفيدة محمد عبدالجواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبدالسلام ناصف رئيس كنترول الفرقة الثانية انتساب، والدكتور رمضان صلاح الدين أبوزيد رئيس كنترول الفرقة الثانية انتظام.

وأشاد عميد الكلية بدور أعضاء الكنترولات والملاحظين والمراقبين الالتزام بضوابط القواعد الامتحانات، وكذلك تهيئة المناخ الملائم والمناسب للطلاب؛ لإجراء الامتحانات التحريرية داخل اللجان بكل سهولة ويسر.

وأكدت الدكتورة تفيدة محمد عبدالجواد، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن عدد الطلاب والطالبات الممتحنين اليوم لطلاب الفرقة الثانية بلغ أعدادهم بإجمالي 4152 طالبًا موزعين على 166 لجنة في الفترة الصباحية والمسائية، بمعدل 25 طالبًا بكل لجنة بالامتحانات.

فى السياق، انعقد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

قدم الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة خلال كلمته الشكر لأعضاء المجلس وعمداء الكليات على جهودهم طوال الفترة السابقة، والتي توجت بزيارة الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لافتتاح 9 مشروعات جديدة، والتي تسهم بشكل كبير في تحقيق إنجازات غير مسبوقة للجامعة انعكست بشكل كبير على تحسين السمعة الأكاديمية، وتحقيق المكانة الريادية، وارتفاع تصنيف الجامعة الدولي. 

اليوم عميد آداب طنطا جولة تفقدية للاطمئنان على سير لطلاب

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