شاب من الغربية: الحوار الوطني طريقنا نحو بناء الجمهورية الجديدة

أعرب أحمد الشربيني، أحد أهالي محافظة الغربية، عن أمله في نجاح جلسات الحوار الوطني للتوصل إلى توصيات وحلول غير تقليدية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم وتأثر بها الاقتصاد المحلي.

وتابع “الشربيني” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يثمن دعوة الرئيس لكل اطياف الشعب المصري وكل الأحزاب السياسية والعامة والنخب علي حد سواء.

وأوضح ان دعوة الرئيس لمختلف الفئات يعكس ويُبين أن رئيس الجمهورية ينظر إلى شعبه ولا يراه كتلة صماء ولا أناس يرفعون نفس الشعار بل يرى أن هناك تنوع واختلاف، مستخدمًا تعبير الرؤى المختلفة، وأن النخبة المصرية لديهم رؤى سياسية مختلفة، وأن النظرة التعددية هي مفتاح الديمقراطية.

وأضاف أن الحوار الوطني هو طريق التقدم نحو بناء الجمهورية الجديدة التي نتطلع إليها جميعًا.