جرح غائر.. مناظرة جثة شاب مقتول داخل عقار بالبساتين

كشفت مناظرة نيابة البساتين الجزئية لجثة شاب عثر عليها في عقار تحت الإنشاء بمنطقة البساتين عن أن الجثة فى العقد الرابع من العمر وبه جرح غائر بالرأس إثر ضربه بآلة حديدية، وبكامل ملابسه ومسجاة على وجهه.

كان بلاغ قد ورد من الأهالي يفيد العثور على جثة شاب مقتول داخل عقار تحت الإنشاء كائن بمنطقة صقر قريش بدائرة القسم.



على الفور، انتقلت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، وتبين من خلال المعاينة والفحص العثور على جثة شاب مقتولا.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.