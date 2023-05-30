الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البرهان: نخوض هذه الحرب نيابة عن الشعب الذى اصطف خلف جيشه

البرهان
البرهان

أعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أن القوات المسلحة تخوض هذه الحرب نيابة عن شعبها. 

جاء ذلك خلال نبأ عاجل، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقال عبدالفتاح البرهان، إن الشعب السوداني بالكامل وقف خلف جيشه رغم المعاناة التي يعيشها منذ بداية الحرب.

وتابع: "جميع المناطق والفرق لا تزال محتفظة بكامل قواتها، والجيش الوطني سيظل مستعدا للقتال حتى النصر".

وطالب "البرهان" بعدم الالتفاف إلى ما يبثه إعلام ميليشيا الدعم السريع.

عبد الفتاح البرهان البرهان رئيس مجلس السيادة القاهرة الإخبارية الحرب السودانية

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