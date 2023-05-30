نجوم مصر والوطن العربي يهنئون الأمير الحسين بحفل زفافه

تصدر عقد قرآن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن في استاد عمان الدولي في مدينة الحسين الرياضية.

وقام عدد من فناني مصر والوطن العربي، بتهنئة الأمير بمناسبة زفافه، حيث قالت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها على موقع "انستجرام": "ألف مبروك للملكة رانيا والملك عبد الله، زواج الابن الغالي الأمير الحسين، تمنياتي له بكل السعادة وعقبال ما تفرحوا بأولاده وأولاد أولاده".

ونشر الفنان اللبناني ملحم زين، مقطع فيديو للأمير الحسين، وعلق عليه قائلًا: "أبارك للعائلة الهاشمية الكريمة وهي فرحة الأمة العربية كلها ، ألف مبروك".

ونشر الفنان أحمد سعد، صور من حفله بعقد قرآن الأمير الحسين، وعلق عليها قائلًا: فرحه كبيره في يوم جميل علي قلب كل الاردن وكل العرب فرح ولي العهد الحسين والانسه رجوة، وكان ليا الشرف اني امثل بلدي مصر واشارك الفرحه في هذا الحفل الضخم.

موعد حفل زفاف ولي عهد الأردن



ويقام حفل زفاف ولي العهد الأردني، في الأول من يونيو المقبل، في قصر زهران التاريخي والذي شيد في عام 1957 ويعد رابع القصور الملكية، ويقع بالعاصمة «عمان».

ومن أبرز المراسم توجه الموكب الملكي إلى قصر الحسينية بعد عقد القران مباشرةً، لاستقبال الضيوف وإقامة الولائم ومأدبة العشاء.